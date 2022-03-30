Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Tanju Alan:

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarılı bir dönem geçirmek olduğunu söyledi.

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarılı bir dönem geçirmek olduğunu söyledi.

6 sezon aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Hacılar Erciyesspor'da moraller yerinde. Sezonu şampiyon olarak noktalayan sarı lacivertliler, başarının keyfini çıkarırken takım antrenörü Tanju Alan, önümüzdeki sezon BAL'da en iyi mücadeleyi vermek istediklerini söyledi. Tanju Alan, "Önümüzdeki günlerde sayın başkan ve yöneticilerimiz ile bir araya geleceğiz. Önümüzdeki sezon neler yapabiliriz, neler yapmalıyızın cevabını arayacağız. Ama öncelikli olarak hem Hacılar ilçemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır" dedi.

Kayseri'nin muhakkak suretle Türkiye 3. Ligi'nde bir takımı olması gerektiğinin altını çizen antrenör Tanju Alan, "Umarım bu sezon Talasgücü Belediyespor, BAL'a yükselmeyi başarır. Önümüzdeki sezon bir takımı daha 3. lige gönderebiliriz. Kayseri'mize yakışan budur. Bunlardan birisi de neden Hacılar Erciyesspor olmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Tanju Alan: Hedeflerimiz Kayseri için

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Şampiyon, Hacılar, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title