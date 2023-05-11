Tanju Alan: 'Hacılar'a olan borcumu ödedim'

Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan, yeni sezonda görev alıp almayacağına ilişkin, " Hacılar'a borcunu ödedim" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki mücadelesini 44 puanla tamamlayan Hacılar Erciyesspor'da yeni sezon öncesi antrenör Tanju Alan'ın göreve devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Alan, 2022-2023 futbol sezonunda takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve kendilerinden beklenen başarının üzerinde bir başarı gösterdiklerini söyledi. 7 sezon sonra mücadele verdikleri BAL'da 44 puan topladıklarını söyleyen Tanju Alan, "Çok mücadele ettik. Çok çaba sarfettik. Yönetim olarak, teknik heyet, futbolcular olarak, başarılı olabilmek için çok didindik. Şimdi dinlenme zamanı. Sonrasında önümüze bakacağız. Ben Hacılar'a olan borcumu ödedim. Ama yok borç bitmedi derlerse oturur konuşuruz" dedi.

Göreve gelmek isteyen olursa veya yönetimin başka bir hoca ile anlaşma isteği olursa, bunu da saygıyla karşılayacağını söyleyen Tanju Alan, "Bu bayrak yarışı. Hacılar Erciyesspor'a hizmet etmek isteyen olursa memnuniyetle karşılarım" cümlesi kurdu. - KAYSERİ