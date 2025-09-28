Haberler

Tanfer Spor Binicilik Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Tanfer Spor Binicilik Takımı, 10–12 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan Balkan Endurance Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Takım, uluslararası arenada başarı hedefleyerek Türk biniciliğini en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu onayıyla seçilen sporcuların katılabildiği Balkan Şampiyonası'nda yarışacak Tanfer Spor Takımı, yetiştirdiği sporcular ve atlarla Türkiye'yi temsil edecek. 2021 Balkan Şampiyonluğu, 2022 Uluslararası 120 km Türkiye rekoru ve 2023 Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan ilk Türk sporcu unvanıyla bu branşta öne çıkan İrem Kavraz ve 100 km mesafe koşarak, uluslararası yarışlarda dayanıklılığını kanıtlayan atı Lavinia ile İsmail Siner ve 100 km mesafede gösterdiği performansla şampiyona için hazır olduğunu ortaya koyan atı Mika uluslararası arenada başarı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Talat Mehmet Tanfer şampiyonaya ilişkin, "Tanfer Spor olarak sadece sporcularımızı değil, atlarımızı da kendi bünyemizde yetiştiriyoruz. Bu nedenle elde edilen başarılar bizim için 2 kat gurur kaynağı. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, Türk biniciliğinin uluslararası alandaki gücünü göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Tanfer Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tanfer ise federe bir kulüp olarak binicilik branşında atlı dayanıklılık, dresaj ve engel atlama dallarında faaliyet gösterdiklerini söyleyerek, "Kulübümüz, son 3 yılda ulusal ve uluslararası arenada birçok sporcu ve at yetiştirerek Türk biniciliğinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Kulüp, kendisine bağlı T-Force Akademi'de yetiştirdiği sporcular ile Türk bayrağını her zaman en tepede dalgalandırmayı hedeflemektedir" ifadelerinde bulundu.

