Taner Taşkın: 'Yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi'

ANKARA (İHA) - Denizlispor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Yenemezsek, yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi. Geçen hafta iyi bir oyun kuramamıştık deplasmanda. Bugünse rakibimiz tamamen savunmaya yönelmeyi tercih etti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taşkın, "Son derece üzgün olduğumuzu söylemek isterim. İki haftadır 6 puan değerindeki maçları kaybettik. Geçen hafta iyi bir oyun kuramamıştık deplasmanda. Bugünse rakibimiz tamamen savunmaya yönelmeyi tercih etti. Vermiş olduğumuz bir hatadan golümüz var. Yenemezsek, yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi. Özellikle bireysel hata yapmamamız gerekiyordu. Maalesef bir golden maçı kaybettik. Rakip kapalı bir oyun tercih ettiği için, 11 kişi ile defans yapmayı tercih ettiği için çok fazla pozisyon ürettiğimizi söyleyemem. Tabii ki bugün Eze yoktu. Eze'nin yokluğunu hissettik. Üzgünüz. Kalan 6 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alınan mağlubiyet bizi moral anlamında da kötü etkiledi. Puan olarak rakiplerimiz de bize yaklaştılar. Biz okyanusu geçtik, derede boğulmak istemiyoruz. Kalan 6 haftada layık olan futbol mutlaka oynanacak ve istenen puanlar alınacaktır. Bugün bize rakibi tebrik etmek düşer" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor