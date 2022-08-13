Taner Taşkın: 'Takımım buradan puanı söküp almasını bildi'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Benim takımım buradan puanı söküp almasını bildi" dedi.

Spor Toto 1. Ligin 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Her takım gibi biz de lige iyi başlamak istiyorduk. Bunun için buraya gelmiştik. Geçen sezondan bu sezona kadar çok oyuncu kaybettik. Ciddi anlamda kabuk değiştiren bir takımız. Kulübümüz 24 oyuncuyla yolunu ayırdı. Takımımıza 13 oyuncu kattık, 2 tane de altyapımızdan oyuncu aldık. Geçen sezon oyuncularımızla beraber 24 kişilik bir kadroyla lige merhaba geldik. 6 haftalık çalışma periyodunda biz bu handikabı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorduk. Kafamızdaki hazırlık maçlarıyla lig maçlarının farklı olacağını düşünüyorduk. Nitekim de farklı oldu. Sahada istediğimizi oyuncularımız bize gösterdi. Galibiyeti getirecek pozisyonlarımız vardı. Kaybedebilirdik çünkü iyi bir takımla oynuyorduk. Bu kadar nemli havada saha kenarında ben yıprandım. Oyuncular sahanın içerisinde güzel mücadele verdi. Rize deplasmanı her takım için zor bir deplasmandır. Maça ilk 10 dakika Rize iyi başladı diyebiliriz. Rizespor kendi taraftar avantajını kullandı. Yeni bir takımız. Maçın daha sonrasında 35 dakika iyi oynadık. İkinci yarı beş dakika bireysel bir hata yaptık ve gol yedik. 90 dakika boyunca oyundan kopmadık. Genelde böyle olur. Maçtan koparsın tekrar toparlarsın. Benim takımım buradan puanı söküp almasını bildi" şeklinde konuştu. - RİZE