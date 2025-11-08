Haberler

Taner Taşkın: 'Sivasspor Galibiyeti İsminden Geldi'

Taner Taşkın: 'Sivasspor Galibiyeti İsminden Geldi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Sivasspor'a 3-2 kaybettikleri maç sonrası, rakiplerinin galibiyetini isimlerinin büyüklüğüne dayandırdı ve verilen penaltının ağır olduğunu belirtti.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Sivasspor maçının ardından, "Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bizim söylediklerimiz havada kalıyor. Biz mağlubiyeti hak eden oyun oynamadık. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Verilen penaltı ağır bir penaltıydı. Böyle bir penaltı olmaz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Rakibimiz 3 kez kalemize geldi, 3'ü de gol oldu. Biz de 3 kez gol attık ama birisi verilmedi. Biz bu deplasmanda puan alacağımızdan emindik. Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.