Taner Taşkın'dan Hakemlere Sert Eleştiri: 'Allah'a Havale Ediyoruz'

Güncelleme:
Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Sarıyer ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası hakem yönetimine tepki göstererek, 'Hakem camiası birbirini acayip koruyor. Şikayet edebileceğimiz bir yer yok' dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, golsüz beraberlikle tamamlanan Sarıyer maçının ardından, hakem yönetimine tepki göstererek, "Hakem camiası birbirini acayip koruyor. Bizim bunları şikayet edeceğimiz, havale edebileceğimiz bir yer yok. Ancak Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın değerlendirmelerde bulundu. Taşkın, "Belki de sezon başından beri en iyi oynadığımız, en üretken olduğumuz maçlardan bir tanesiydi. Gol yemeden kapattığımız tek maçtı. Lige biraz geç ve sıkıntılı başladık. Oyuncularımız her hafta ivme kazanıyor ve iyi oynuyorlar. Bugün de özellikle ilk devre oyunu domine eden taraf bizdik. Fakat çok mustarip olduğumuz, bütün Türkiye'nin de mustarip olduğu bir hakem olayıyla karşılaştık. Belki maç yine 0-0 bitebilirdi, bu bizim takım içi sorunumuzdu. Ama iş bizden çıktı, başka bir yöne gitti. Diony'e ilk verdiği sarı kart çok komikti, ikinci sarı karttan atması daha da komedi oldu. Pozisyonda penaltı olmadığına inanmayabilirsin, penaltı da değildir, pozisyonu hala izlemedik ama dışarıdan baktığımız zaman adamı net bir şekilde düşürüyorlar. Penaltı imajı var. Verme, adamı niye atıyorsun? Ben de bir tane santrfor var, ikinci bir santrforum yok. Takımımızın kadrosunda 6 tane 2008 doğumlu çocuk var. Biz gençlere de çok önem veriyoruz. Türk futboluna ve milli takıma hizmet ediyoruz. Federasyona havale edemiyorum. Federasyona şikayet etsem ne olacak? Kimse kendi ayağına sıkmıyor. Özellikle hakem camiası birbirini acayip koruyor. Bizim bunları şikayet edeceğimiz, havale edebileceğimiz bir yer yok. Ancak Allah'a havale ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
