Taner Taşkın: 'Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, galip gelmelerine rağmen play-off'lar için yeterli olmadığını dile getirerek "Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "3 haftadır kazanamıyorduk ve oyuncu grubunda stres de vardı. Ama Erzurumspor karşısında istediğimiz aldık. Baktığınız zaman rakibimiz de can derdinde. Onlar da ligde kalmak için savaşıyorlar. Bu sahada Rizespor'dan ve Eyüpspor'dan puan aldılar, geçen hafta Bandırmaspor'u yendiler. Bugün üstün oynadığımızı söyleyebilirim. Kazandık ama sahada istediğim seviyede değildik. Ben daha canlı bir takım olmasını istiyorum. Bahar yorgunluğumu oldu bilemiyorum. Kalan haftalarda 2 maçı da kazanmak için sahada olacağız. Play-off'taki yerimiz sağlam diye düşünüyorum. Play-off'a iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi. Daha sağlam hazırlanmalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Daha iyi, daha diri ve daha canlı oynamak zorunda olduklarını söyleyen Taşkın, "Kasongo oyun içinde ağrısı olduğunu söyledi ve son 10 dakika oyundan aldık. Roshi'den 5, 6 haftadır faydalanamıyoruz. Dönmesi biraz moral oldu. Mehmet Akyüz'den faydalanmaya çalışıyoruz. 2 maçımız var. Özellikle sahamızdaki Pendik maçını kazanmak istiyoruz. Rakibimiz bizden 1 maç fazla oynayacağı için, onların da 1 maç kaybetmesi gerekiyor. Önce biz kendi işimizi yapmalıyız. Son haftaya kadar 3. sıra için şansımız devam edecek diye düşünüyorum. Daha iyi, daha diri ve daha canlı olmalıyız. Şu andaki oyun, benim tarzım bir oyun değil" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL