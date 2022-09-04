Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi"

Spor Haberleri

- Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi" Sakaryaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor'a hiç alan vermedik.

- Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi"

ANKARA - Sakaryaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor'a hiç alan vermedik. Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Geçen hafta Altay müsabakasını çok iyi bir sonuçla kazanmıştık. İç sahada bir hafta evvel hem biz hem taraftarımız üzülmüştük. Yeni bir takımız, her hafta gelişerek ve ivme kazanarak ilerliyoruz. Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor'a hiç alan vermedik. Yediğimiz gol de bireysel hatadan kaynaklı bir goldü. Hiç pozisyon vermeden birçok pozisyona girdik. Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi. Her şeyden önemlisi takım halinde oynamayı iyi yapan, coşkusu yerinde olan ve sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu vardı. Lig uzun bir maraton. Her hafta hanemize puanlar yazdırmak zorundayız" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor

Sakaryaspor Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title