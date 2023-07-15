Taner Tamince Ayvalıkgücü'nde kaldı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor kalecisi Taner Tamince ile yeniden anlaşma sağladı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor kalecisi Taner Tamince ile yeniden anlaşma sağladı. Son 3 sezondur Ayvalıkgücü'nde forma giyen 34 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağlandı ve Taner takımda kaldı. Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'la 13 maça çıkan Taner 1170 dakika görev yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor