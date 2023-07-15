Taner Tamince Ayvalıkgücü'nde kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor kalecisi Taner Tamince ile yeniden anlaşma sağladı. Son 3 sezondur Ayvalıkgücü'nde forma giyen 34 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağlandı ve Taner takımda kaldı. Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'la 13 maça çıkan Taner 1170 dakika görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor