Tamara Korpatsch Transilvanya Açık'ı kazandı

Alman tenisçi Tamara Korpatsch, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık finalinde Elena-Gabriela Ruse'u mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Transilvanya Açık'ta Alman raket Tamara Korpatsch şampiyon oldu.

Romanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde Korpatsch, kariyerinin ilk WTA finalinde Romanya'dan Elena-Gabriela Ruse'u mağlup ederek Transilvanya Açık'ı kazandı.

Finalinde, Ruse'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Korpatsch, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.