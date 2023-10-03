Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Al Nassr, İstiklol'ü mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Talisca ve Ronaldo'nun golleriyle Al Nassr liderliği sürdürdü

Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ve Ronaldo ortaklığı sürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Al Nassr'ın Istiklol'ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golleri Talisca (2) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. İkinci hafta maçları sonunda E Grubu'nda Al Nassr'ın 6 puanla liderliği sürüyor.

Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol'ü evinde ağırladı. D-Smart'tan naklen yayınlanan karşılamada Sebai'nin attığı golle konuk ekip İstiklol devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Al Nassr, 66'ncı dakikada Cristiano Ronaldo ile skoru eşitledi. Ardından sahneye çıkan Talisca dengeleri değiştirdi. Brezilyalı oyuncu 72 ve 77'nci dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.