Talisca, Antalyaspor'a karşı gol atarak derin bir nefes aldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Antalyaspor filelerini havalandırarak, ligdeki 2. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor ile karşılaşırken ilk golü Anderson Talisca kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan Talisca, 55. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 2. golünü attı. Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı atışlarından yararlanamayan Talisca'ya tribünlerden tepki geldi. Mücadelenin 62. dakikasında Nene'nin yerde kalması sonrası hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterirken, Talisca atışı kullanmak üzere topu eline aldı. Bu esnada penaltının kullanılacağı kaleye yakın tribünlerden yoğun bir ıslık sesi yükseldi. Sarı-lacivertli futbolcular, Okul Açık Tribünü'ne giderek sakin olmaları uyarısı yaparken, daha sonra 'Anderson Talisca' tezahüratları yapıldı. Brezilyalı futbolcu atışı kullanarak penaltıyı gole çevirdi.

Talisca, Antalyaspor karşısında 87. dakikada yerini Szymanski'ye bıraktı. - İSTANBUL