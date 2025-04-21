Talha Sarıaslan, Kayserispor'un Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Kayserispor'un genç forveti Talha Sarıaslan, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Bu maça yedek olarak başlayan 21 yaşındaki Talha Sarıaslan, 81.dakikada Duckens Nazon'un yerine oyuna dahil olurken 90+4. dakikada kafa vuruşu ile takımına puanı getiren golü attı.

Kritik bir gol atarak takımının puan kazanmasında önemli rol oynayan Talha Sarıaslan, ligdeki ikinci golünü kaydetti. Talha daha önce Hatayspor maçında da gol atmıştı. - KAYSERİ