Talasgücü Belediyespor TFF 3. Lig'e yükselme kupasını aldı

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Talasgücü Belediyespor düzenlenen törenle kupasını aldı. Ayrıca, 2023-2024 sezonunda ilk kez TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Talasgücü Belediyespor düzenlenen törenle kupasını aldı.

2023-2024 sezonunda tarihinde ilk kez TFF 3. Ligde mücadele eden Talasgücü Belediyespor dün oynadığı maçta Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor maçı öncesi düzenlenen törende Talasgücü Belediyespor kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal takdim etti.

Taraftarı önünde kupasına kavuşan Talasgücü Belediyespor büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ