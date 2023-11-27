Talasgücü Belediyespor Ordu'da berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, bu sezonki ilk deplasman puanını aldı. Sarı lacivertliler, Ordu'da golsüz berabere kalarak Kayseri'ye puanla döndü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmandaki ilk puanını aldı. 52 Ordu Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan sarı lacivertliler, golsüz sona eren maç sonrasında hanesine ilk deplasman puanını yazdırdı. Bu sezon deplasmanda 6 maça çıkan ve 5'ini kaybeden Talasgücü Belediyespor, 52 Ordu Futbol kulübü ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını almış oldu.

Talasgücü Belediyespor grubunda 13 puana erişerek 10. sırada yer aldı. - KAYSERİ