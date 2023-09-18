Talasgücü Belediyespor Ligde İlk Galibiyetini Aldı

Talasgücü Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenerek aldı.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, 2023-2024 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3. Ligde lige Tarsus İdman Yurdu mağlubiyetini ile başlayan sarı lacivertliler ligin 2. haftasında evinde oynadığı maçta Mardin 1969 Spor'u konuk etti. Mardin 1969 Spor'u ikinci yarıda Murat Şimşek ve Tayfun Özgün'ün golleri ile 2-0 yenen Talasgücü Belediyespor ligdeki ilk galibiyetine imza attı. Sarı lacivertliler 2. hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.

Talasgücü Belediyespor ligin 3. haftasında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak. - KAYSERİ