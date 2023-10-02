Talasgücü Belediyespor Ligde İkinci Galibiyetini Aldı

Talasgücü Belediyespor bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ligin 4.haftasını galibiyetle kapattı. Sarı lacivertliler dün sahasında oynadığı maçta Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş'yi Muhammed Emir Yıldırım ve Taylan Özgün'ün golleri ile 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Talasgücü Belediyespor geride kalan 4. hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Tarsus İdman Yurdu ve Ayvalıkgücü Belediyespor'a kaybeden Talasgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor ile Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş'yi mağlup etti. 4.haftada topladığı 6 puanla 6.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligin 5.haftasında deplasmanda Aliağa Futbol A.Ş'ye konuk olacak. - KAYSERİ