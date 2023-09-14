Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor Maçının Hakemi Belli Oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 2. haftasında Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak maçın hakemi Yakup Bakır oldu.

Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 2. hafta müsabakasını Samsun Bölgesinden C Klasman Hakemi Yakup Bakır yönetecek.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 2. haftasında Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor maçına Yakup Bakır atandı. Bakır'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Erdinç Tufan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberg Öz olacak

17 Eylül 2023 Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ