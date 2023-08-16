Talasgücü Belediyespor İkinci Etap Kampına Başladı

Tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek Talasgücü Belediyespor, ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Kayseri'de tamamlanan ilk etap çalışmalarının ardından Erciyes Yüksek İrtifa merkezinde kamp yapacak olan takım, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.

Tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek Talasgücü Belediyespor'da ikinci etap kamp çalışmaları start aldı. İlk etap çalışmalarını Kayseri'de tamamlayan sarı-lacivertli takım 25 Ağustos'a kadar Erciyes Yüksek İrtifa merkezinde kamp yapacak ve burada 3 de hazırlık maçı oynayacak.

İlk etap çalışmalarını başarı ile tamamladıklarını dile getiren Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan yaptığı açıklamada, "İlk etap çalışmalarımızda 2 hazırlık maçı yaptık. Ardından ikinci etap için Erciyes Yüksek İrtifa merkezinde geldik. Erciyes'te gerçekten çok güzel tesisler var. 10 günlük bir kamp sürecimiz var. Burada oynayacağımız üç hazırlık maçının ardından kampımızı tamamlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ