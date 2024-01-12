Talasgücü Belediyespor'da forvet Akın Arıca ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi forvet Akın Arıcan ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki tecrübeli golcü oyuncu Akın Arıcan, bu sezon oynadığı 16 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. 2022-2023 sezonunda Talasgücü Belediyespor attığı goller ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Akın Arıcan, 1,5 yıl forması giydiği Talasgücü Belediyespor forması ile çıktığı 41 maçta toplam 16 gol attı. Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda pay sahibi olan profesyonel oyuncumuz Akın Arıcan'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Akın Arıcan ise; "Şampiyonluk ve birçok güzel duyguyu yaşadığım, güzel dostluklar biriktirdiğim, 1,5 sezon formasını terlettiğim Talasgücü Belediyespor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Her şey için teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. - KAYSERİ