Talasgücü Belediyespor alkışlarla karşılandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talasgücü Belediyespor alkışlarla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Talasgücü Belediyespor alkışlarla karşılandı

Bölgesel Amatör Lig maçında Yahyalıspor, sahasında konuk ettiği şampiyon Talasgücü Belediyespor'u alkışlarla karşıladı.

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig maçında Yahyalıspor, sahasında konuk ettiği şampiyon Talasgücü Belediyespor'u alkışlarla karşıladı.

Kayseri'de dün oynanan Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor maçında maç öncesi centilmenlik örneği yaşandı. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçı öncesinde ev sahibi ekip Yahyalıspor, grubu lider olarak tamamlamayı garantileyen ve Play-Off oynamaya hak kazanan Talasgücü Belediyespor'u alkışlarla karşıladı. Maç öncesinde saha içerisinde sağlı sollu koridor oluşturan Yahyalıspor teknik heyet ve futbolcular, sahaya gelen Talasgücü Belediyespor oyuncularını alkışlarla karşıladı ve Play-Off maçlarında başarılar diledi.

Fair Play örneği oluşturan bu tavır sonrasında oynanan müsabakada 5 gol atıldı. Lider Talasgücü Belediyespor ev sahibi Yahyalıspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Şampiyon, Play Off, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title