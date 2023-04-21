Talasgücü Belediyespor 3. Lig'de

Talasgücü Belediyespor tarihinde ilk kez 3. Lige yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grubu namağlup tamamlayan Talasgücü Belediyespor adını TFF 3. Ligi'ne yazdırdı. Normal sezonu Sincan Belediyespor ile 60 puanla tamamlayan Talasgücü Belediyespor, baraj maçında Sincan Belediyespor'u 3-1 yenerek grup lideri olarak sezonu tamamladı. Bu maç sonrasında TFF de bir bildiri yayınlayarak Play-off maçı oynanmadan grup liderlerinin 3.Lige çıkarılacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Ligi'nden 15 takımın 2023/2024 futbol sezonunda TFF 3. Ligine yükseltilmesine, depremden dolayı oynatılamayan ikinci ve yedinci grup liderlerinin direkt olarak TFF 3. Ligine çıkarılmasına ilaveten diğer 12 grupta gruplarını birinci sırada tamamlayan ve aşağıda yer alan takımların direkt olarak TFF 3. Ligine çıkarılmasına karar verilmiştir.

1. Grup Birincisi: Mardin 1969

3. Grup Birincisi: Sebat Gençlikspor

4. Grup Birincisi: Tokat Plevnespor

5. Grup Birincisi: Karabük İdman Yurdu

6. Grup Birincisi: Talasgücü Belediyespor

8. Grup Birincisi: Anadolu Üniversitesi

9. Grup Birincisi: Bornova FK

10. Grup Birincisi: Aliağa FK

11. Grup Birincisi: Küçükçekmece Sinopspor

12. Grup Birincisi: Sultanbeyli Belediyespor

13. Grup Birincisi: Silivrispor

14. Grup Birincisi: İnegöl Kafkasspor" - KAYSERİ