Talas Belediyesi Destekli Başakpınar Yaz Spor Okulları Sezon Açılışı

Talas Belediyesi'nin desteklediği Başakpınar Yaz Spor Okulları'nın sezon açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Başakpınar Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Aydoğan ve sporcular ile aileleri katıldı. 10-15 yaş arası çocuklardan oluşan yaklaşık 200 sporcu, yıl boyunca futbol, taekwondo ve jimnastik branşlarında eğitim alacak.

Talas Belediyesi'nin desteklediği Başakpınar Yaz Spor Okulları'nın sezon açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Başakapınar Şaban Tankut Stadı'nda düzenlenen törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Başakpınar Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Aydoğan ve sporcular ile aileleri katıldı. 10-15 yaş arası çocuklardan oluşan yaklaşık 200 sporcu, yıl boyunca futbol, taekwondo ve jimnastik branşlarında eğitim alacak.

"Sizler bizim için değerlisiniz"

Törende konuşan Başkan Yalçın, gençlerin bu tür organizasyonlar içinde olmasının ilerde ülke yönetimine dair hedef ortaya koymak olduğuna dikkat çekti. Gençlere 'Bizim için önemlisiniz' diyen Başkan Yalçın şunları söyledi:

"Bir disipline dahil olmak, 'gelecekte ben de bu ülkeyi yönetmeye dahil olmak istiyorum' iddiasını ortaya koymak demektir. Sizi böyle görüyoruz. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza sorsak, sizin için en değerli şey nedir? desek, bu ülkenin gençleri diyecektir. Annenize babanıza sorsak onlar da sizleri gösterecektir. Öğretmenleriniz, büyükleriniz de aynı şeyi söyleyecek. Bu benim için de öyledir. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Allah devlete zeval vermesin, sizin için bu kadar güzel bir tesis yapılmış ve bu kadar insan burada bir araya geliyorsa sizin mutluluğunuz ve başarınız içindir."

Başkan Yalçın'dan gençlere 3 öğüt

Konuşmasında gençlere 3 önemli tavsiyede bulunan Başkan Yalçın, "Ben üniversitedeki gençlere de söylüyorum size de söylüyorum, bir gencin en az 3 tane özelliği olmalı. Birincisi bir spor dalında uzmanlığı olmalı, ikincisi bir müzik aleti kullanıyor olmalı. Bir diğeri de mutlaka bir yabancı dili olmalı. Biz bunları sağlayacak ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Devletin yaptığı her şey sizin geleceğiniz için. Size düşen de hem okul hayatınızı hem de spor hayatınızı devam ettirmektir" dedi.

Daha sonra söz alan TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal da sezonun hayırlı olmasını dileyerek Başkan Yalçın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış öncesi konuşan Başakpınar Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Aydoğan da verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ