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Taksim Sarı-Kırmızıya Büründü: Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Taksim Sarı-Kırmızıya Büründü: Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Taksim Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarla kutlama yaptı.

- Taksim sarı-kırmızıya büründü

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

İSTANBUL - Galatasaray'ın, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyonluğunu garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk coşkusu için sokaklara döküldü. İstanbul'da Galatasaraylı taraftarların kutlamalar için seçtiği adreslerden biri de Taksim Meydanı oldu. Meşaleler yakan taraftarlar geceyi aydınlatırken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray İstanbul Taksim Spor Haberler

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