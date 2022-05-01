Taksim'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar, şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar mutluluğunu Taksim Meydanı'nda da yaşarken, meşaleler ve bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Bir grup taraftar, meydanda havai fişek de patlattı.