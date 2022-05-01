Taksim'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı - Haberler

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Taksim'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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Taksim'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar, şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar, şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar mutluluğunu Taksim Meydanı'nda da yaşarken, meşaleler ve bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Bir grup taraftar, meydanda havai fişek de patlattı.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Taksim, Spor, Haberler

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