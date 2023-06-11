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Taksim'de Manchester City şampiyonluğu kutlandı

Taksim'de Manchester City şampiyonluğu kutlandı

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı. Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi. Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.

Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester İtalya Taksim Spor Haberler

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