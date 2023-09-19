Taksim'de Jimnastik Gösterisi Yapan Kamerunlu Sporcuya Yoğun İlgi

Taksim'e gelen turistler, akrobasi ve jimnastik gösterileri yapan Kamerunlu sporcuya büyük ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışan turistler, gösteriyi hayretle izledi.

Taksim'de gösteri yapan Kamerunlu jimnastikçiye yoğun ilgi

Bazıları, Kamerunlu jimnastikçiyle gösteri yapmaktan geri kalmadı

İSTANBUL - Taksim'de akrobasi ve jimnastik gösterileri yapan Kamerunlu sporcuya turistler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Taksim'e gelenler jimnastikçiyle fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyayı dolaşmaya çıkan sosyal medya fenomeni Takk Method, Taksim'de jimnastik gösterisi yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği fenomen, İstiklal Caddesi'nde bazılarıyla jimnastik gösterisi de yaptı. Vatandaşlar sosyal medya fenomenini hayretle izledi. Fenomen jimnastikçi gösterinin ardından alkış yağmuruna tutuldu.