Taksim'de Dev Şampiyonlar Ligi Kupası Maketi Yerleştirildi

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran akşamı saat 22.00'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Taksim'e dev bir Şampiyonlar Ligi Kupası'nın maketi yerleştirildi. Dev kupayı gören vatandaşlar ve turistler Şampiyonlar Ligi Kupası ile fotoğraf çektirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması10 Haziran akşamı saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. İki ekip Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesinde Taksim Meydanı'na dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi. Taksim Meydanına kurulan Şampiyonlar ligi kupasının maketiyle bazı vatandaşlar ve turistler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Dev kupa maketi drone ile havadan da görüntülendi.

- İstanbul