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Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Sporcular, modern, yeni geleneksel, geleneksel zorunlu stiller ve silahlı formlarda yeteneklerini sergileyecek.

Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serdivan Spor Salonu'nda 9-11 Haziran tarihlerinde organize edilecek şampiyonada alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Sporcular, modern, yeni geleneksel, geleneksel zorunlu stiller ve silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.

Kaynak: AA / Spor

Serdivan Sakarya Türkiye Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

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