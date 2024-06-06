Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serdivan Spor Salonu'nda 9-11 Haziran tarihlerinde organize edilecek şampiyonada alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Sporcular, modern, yeni geleneksel, geleneksel zorunlu stiller ve silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.