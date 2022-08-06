Tahsin Tam: 'Bursaspor takımının ayakları yere sağlam basacak'

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Oyuncular kendilerini yeni tanıyorlar. İyi performans ortaya koyan oyuncularımız da oldu. Ama genç yaşta büyük misyonlar yüklemek de istemiyoruz. Bizim ve takımımızın ayakları yere sağlam basacak. Gelişeceğimizi göreceksiniz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Al Tai FC ile 0-0 berabere kalınan maç ve Afyon kampının gidişatı ile ilgili konuştu. 53 yaşındaki teknik adam, "Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Ciddi bir hazırlık maçında çocukların nasıl performans ortaya koyacağını merak ediyorduk. Beklentilerimizi karşıladılar. Ayaklarımız yere basması gerekiyor. Oyuncular kendilerini yeni tanıyorlar. İyi performans ortaya koyan oyuncularımız da oldu. Ama genç yaşta büyük misyonlar yüklemek de istemiyoruz. Bizim ve takımımızın ayakları yere sağlam basacak. Gelişeceğimizi göreceksiniz. Her geçen gün değişiyorlar ve özgüven kazanıyorlar. Farklı varyasyonlar için çaba sarf ediyoruz. Taktik çalışmalarımıza yeni başladık. Oyun içindeki değişkenliklere adapte olacak oyuncuları yaratmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her geçen gün gelişiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktör Tahsin Tam, Al Tai maçındaki sert oyunla ilgili olarak, "Oyun sistemimizde agresiflik var. Tabii ki bu duyguyu korumalıyız. Oyuncularımızın göstermiş oldukları hırs ve bağlılık önemli. İlk hazırlık maçı olmasına rağmen coşku ve sinerjiyi gördüm. Birlikteliği gördüm. O birliktelik bizi yukarıya taşıyacak. Her geçen gün gelişiyoruz. Ligde farklı işlere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi. 53 yaşındaki teknik adam, 3. hazırlık maçının bu akşam belli olacağını, 4. hazırlık karşılaşmasını ise Etimesgut Belediyespor'la oynayacaklarını belirtti.

"Eleştiri yapanlar daha iyisini yapsınlar biz de alkışlayalım"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, son yaptığı basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a bir kaç kez teşekkür etmesinden sonra gelen eleştirilere sert yanıt verdi. Tam, "Bizim Bursa şehirinin en büyük sıkıntısı kimsenin kimseye beğenmemesi Herkesi eleştirel yaklaşması. Gerçekçi olmak lazım. Belediye Başkanı'nın net bir desteği var kulübe. İnşallah birliktelik sağlanır. O çekememezlik biter bu şehirde. Bursa şehrinin en büyük markası Bursaspor'dur. Kişisel egoların söz konusu olmaması lazım. Egolardan sıyrılıp sadece Bursaspor'u düşünmesi lazım. Hiçbirimiz önemli değiliz. Önemli olan bu marka. Eleştiri yapanlar daha iyisini yapsınlar biz de alkışlayalım" diye konuştu.

"Furkan Emre Ünver ve Talha Yakın 1-2 gün içinde dönecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, sakat futbolcuların son durumu ile ilgili bilgiler paylaştı. Sakatlığı sebebiyle Afyon'a getirilmeyen Furkan Emre Ünver ve kampta sakatlanan kaleci Talha Yakın'ın kısa süre içinde takıma katılacağını müjdeleyen tecrübeli hoca, "Furkan Emre Ünver ve Talha Yakın 1-2 gün içinde aramızda olacak" dedi. Tahsin Tam ayrıca, 16 numaralı formanın Eren Güler'e verilmesiyle ilgili olarak da, "Onla ilgili bir konuşma yapmadım. Taşımaması ve asmamız gerekiyorsa asarız" açıklamasında bulundu. - BURSA