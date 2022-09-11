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Tahsin Tam: "Bu takımı ayağa kaldırmak istiyoruz"

Spor Haberleri

Tahsin Tam: 'Bu takımı ayağa kaldırmak istiyoruz'

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Batman Petrolspor maçıyla ilgili olarak, "Bizim hedeflerimiz var. Bu takımı ayağa kaldırmak istiyoruz.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Batman Petrolspor maçıyla ilgili olarak, "Bizim hedeflerimiz var. Bu takımı ayağa kaldırmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız da bize desteğe devam edecektir" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Batman Petrolspor maçıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Batman Petrolspor'un ikide iki yaparak 6 puanla Bursa'ya lider olarak geldiğini ifade eden Tahsin Tam, "Liderliğe yükselmenin verdiği özgüvenle sahaya çıkan bir takıma karşı oynadık. Biz de genç ve iyi bir takımız. İlk yarıda disiplinli bir oyun sergiledik. 10 kişi kalan rakip karşısında topa daha fazla sahip olabilirdik. Skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk ancak başarılı olmadık. Dakikalar uzadıkça galibiyet stresi arttı, Batman da risk aldı. 3 puanı kazanan biz olduk. Bu galibiyeti Bursaspor taraftarına hediye ediyorum. Bizim taraftarımız emeğe saygı duyan bir taraftar. Sahada mücadele ettiğimizde bizi kucaklarlar. Biz mücadele ettikçe onların da sayısı artacak. Bize destek olmaya devam etsinler. Biz inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Bizim hedeflerimiz var. Bu takımı ayağa kaldırmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız da bize desteğe devam edecektir. Hasan'ın geçen hafta da aynı bölgeden sakatlığı olmuştu. Kramp sıkıntısı var. ancak Eren Güler'in durumu ilk tespitte ciddi gibi görünüyordu. İkincide biraz daha iyi gibi ama bir dönem bizimle olamayacak gibi görünüyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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