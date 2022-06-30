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Tahsin Tam: "Bizim için rakipler önemli değil"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tahsin Tam: 'Bizim için rakipler önemli değil'

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, TFF 2. Lig'de grupların belli olmasının ardından, "Bizim için rakipler önemli değil. Bizim Bursaspor'u hak ettiği yere getirmek için olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, TFF 2. Lig'de grupların belli olmasının ardından, "Bizim için rakipler önemli değil. Bizim Bursaspor'u hak ettiği yere getirmek için olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Yeni sezon öncesi TFF 2. Lig'de grup kuralarının çekilmesinden sonra Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, değerlendirmelerde bulundu. Tam, "Bugün çekilen kura sonucunda ligin Kırmızı ve Beyaz Grup takımları belli oldu. Kulübümüz 19 takımlı Beyaz Grup'ta mücadele edecek. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Bizim için rakipler önemli değil. Bizim Bursaspor'u hak ettiği yere getirmek için olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Sezon başı hazırlıkları ve kamp ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi de en kısa sürede sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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