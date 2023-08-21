Tahsin Erarslan Kayserigücü FK'da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, dış transferde kadrosuna Ürgüpspor'dan Tahsin Erarslan'ı transfer etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Kayserigücü FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli ve genç isimleri transfer ederek başlayacak olan sarı siyahlı ekip geçen sezon Nevşehir ekibi Ürgüpspor forması giyen başarılı forvet Tahsin Erarslan'ı renklerine bağladı. 1997 doğumlu forvet oyuncusu Tahsin Erarslan yeni sezonda gollerini Kayserigücü FK için atacak.

Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız geçen sezon Ürgüpspor'da forma giyen Tahsin Erarslan ile anlaşmıştır. Yapılan anlaşmanın hem kulübümüz hem de oyuncu için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ