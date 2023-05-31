Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Turnuvaya Türkiye, İran, Kazakistan ve Özbekistan vatandaşları katıldı. İranlı öğrenci Mehdi Feyzullahi şampiyon oldu.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye- İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde organize edilen turnuvaya Türkiye, İran, Kazakistan ve Özbekistan vatandaşları katıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalara 19 kişi katılırken finale 2 İranlı kaldı. İranlı öğrenci Mehdi Feyzullahi ile TRT'nin Tahran kameramanı Ferhad Cihanpenah finalde kıyasıya mücadele etti.

Setleri kazanan Feyzullahi dostluk turnuvasının şampiyonu olurken Cihanpenah ikinci oldu.

Turnuvada Kazakistanlı Musa Ukubayev üçüncülüğü elde ederken rakibi Türk vatandaşı Hüsnü Tekin ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonrası karşılaşmaların değerlendirmesini yapan katılımcılar, ikramlar eşliğinde uzun süre sohbet etme imkanı buldu.

Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel faaliyetlerin yanı sıra spor faaliyetleri de yürüttüklerini kaydederek ilerleyen süreçte de benzer faaliyetlerde bulunacaklarını belirtti.