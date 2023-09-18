Tahmazoğlu ve Türk Chopper gaziler için turladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi, ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü ile müşterek düzenlenen Gaziler Sürüşünün 10.'cusuna katılarak motorla şehir turu yaptı.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen Gaziler Sürüşü'nün onuncusu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başlayarak şehir turu atıldı. Etkinlikte motosiklet kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlerin ve gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu söyledi. Organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Gazilerimize ve şehitlerimize minnetlerimizi arz ediyoruz" dedi.

"Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz"

Programda motosiklet kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitlerin ve Gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu belirterek, "19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Gazilerimiz bu vatanın toprakları için canlarını, hayatlarını seve seve ortaya koyan ve bu uğurda bir uzvunu kaybeden kahramanlarımız. Biz de onlara teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan hem şehitlerimize hem de Gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Her yıl olduğu gibi yine bu yıl Türk Chopper ile birlikte, gazilerimizle beraber bir şehir turu atık. Bu haftanın farkındalığını Gazilerimize duyduğumuz sevgiyi ve hürmeti gösteren bir çalışma oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP