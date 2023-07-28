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Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç Vefat Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiği açıklandı. Artuç'un cenazesi Zile ilçesinde defnedilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulu başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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