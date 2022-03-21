Tahir Kıran: Kimlerin Türk futbolunu karıştırdığını, kirlettiğini tek tek söyleyeceğim

TRABZON (DHA) - Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Artık 'Bizi doğradılar, parçaladılar' demek istemiyorum ama insanlar zaten görüyor. Bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz. Hepsini son detayına kadar anlatacağım. Kimin nereden geldiğini, kimin torpilinin kim olduğunu, kimlerin Türk futbolunu karıştırdığını, kirlettiğini hepsini tek tek söyleyeceğim ama zamanı var. Ligin bitiminde Rizespor kümede veya değil, ben bu basın toplantısını yapacağım" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında yeşil-mavili ekibin evinde konuk ettiği ve 3-2 galip geldiği Trabzonspor maçının ardından Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kazanan tarafın Rize Trabzon kardeşliği olduğunu belirten Kıran, "Güzel, çekişmeli bir maç oldu. 3 puanı aldık mutlu olduk, çok ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet bize bir ivme kazandıracak. Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda devam ediyor. Şampiyonluğa koşuyor. İnşallah Allah onlarında yolunu açık eder" ifadelerini kullandı.

Taraftarla seyirci arasında büyük bir fark olduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Kıran, "Biz Rizespor taraftarını tribüne istiyoruz. Seyirci istemiyoruz. Seyirci televizyondan seyretsin. Biz 90 dakika takımını destekleyecek, ateşlendirecek, 12'nci adam olacak taraftarı sahaya istiyoruz. Bazı maçlarda yakaladık bunu. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Rizespor taraftarı oluşmaya başladı. Başarı geldikçe daha çok oluşacak. En çok istediğim şey; o stadın tamamen dolu olması ve taraftarla dolu olması. Ben istemez miyim tribünlerin Rize diye yıkılıyor olmasını. Ne kadar güzel bir şey. Ben Trabzon seyircisini görünce kıskanıyorum. Rakibe top geçiyor kıyamet kopuyor, ıslıklardan statta duramıyorsun. Bizde neden olmasın? Bizim stadımız daha küçük, daha akustik. Yeter ki sabır, hepsinin zaman içerisinde olacağına inanıyorum" dedi.