Taha Akgül: Hedefimiz 10. Avrupa şampiyonluğu

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Akgül, takım olarak güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, 'İnşallah 10'uncu Avrupa şampiyonluğum olacak' dedi.

Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş da hazırlıkların tamamlandığını ve hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Takımda büyükler kategorisinde 7 madalyalı sporcu olduğunu belirten Topaktaş, "Türk milleti olarak, güreş ailesi olarak gurur duyacağımız bir takıma sahibiz. İnşallah hedefimiz takım halinde ilk 3 arasında yer almak ama en üst basamakta yer almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük, çok şükür şuanda bir eksiğimiz yok, hazırız" dedi.