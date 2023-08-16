Taha Akgül Gençlere Karakucak Güreşi Yapmalarını Önerdi

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinde önemli başarılar elde etmek isteyen gençlere karakucak güreşi yapmalarını önerdi. Akgül, Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası'nı izlemek için Sivas'a geldi ve organizasyonun önemine değindi. Kendisinin de karakucak kökenli bir güreşçi olduğunu belirten Akgül, gençlere çayırda sıkı güreş yapmalarını ve kendilerini göstermelerini tavsiye etti. Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanmak için tekrar kampa döneceğini söyledi ve Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en büyük hedefi olduğunu ifade etti.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinde önemli başarılar elde etmek isteyen gençlere mutlaka karakucak güreşi yapmalarını önerdi.

Kariyerinde 10 Avrupa, 3 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Taha Akgül, Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası'nı izlemek için geldiği Sivas'ta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu adına düzenlenen organizasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Akgül, "Büyük güreşçiler buraya gelerek yarıştı. Hepsi milli takımdan arkadaşımız. Bu organizasyonun Muhsin Yazıcıoğlu adına olması da güzel çünkü Muhsin Yazıcıoğlu güreşi çok seviyordu. Bütün karakucak güreşlerine geliyordu. Kara kucak güreşlerini çok ayrı seviyordu." dedi.

"Çayır çok önemli"

Taha Akgül, kendisinin de karakucak kökenli bir güreşçi olduğunu belirterek, "Ben de buradan yetiştim. Bu nedenle bu organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat şampiyonluğu buradan geçiyor. Genç kardeşlerimize de söyledim. 'Ben de sizin gibi çayırdan yetiştim' dedim. Çayır çok önemli, sıkı güreş yapmaları, kendilerini göstermeleri gerekiyor. Bu organizasyon bunun için çok önemli." diye konuştu.

Sivas'ta düzenlenen organizasyon için günü birlik geldiğini aktaran Akgül, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıkları için tekrar kampa döneceğini söyledi.

Akgül, çok önemli bir süreçte olduğunu dile getirerek, "Yememe, içmeme her şeyime dikkat etmem gerekiyor. İnşallah 4. kez dünya şampiyonu olup olimpiyat vizesi almak istiyorum. Bu nedenle stresli ve son 3-4 yılın en zor müsabakası olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Güreşi hayatımın merkezine aldım"

Esas amacının olimpiyat vizesi olmadığına değinen Taha Akgül, "Önemli olan olimpiyatlara gidip orada şampiyon olmak. Olimpiyatlara katılmak başarı değildir, orada şampiyon olmak başarıdır. İnşallah orada şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Akgül, 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarının kendisinin en büyük hedefi, hayali olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Önümüzde güzel bir kariyer var. Bu kariyeri güzel şekilde noktalamam ve taçlandırmam gerekiyor. Bu nedenle her şeyime dikkat ediyorum. Özel yaşantıma, dinlenmeme, yememe, içmeme. Güreşi hayatımın merkezine aldım. Tamamen amacım Paris, bütün yaşantımı oraya göre ayarladım. İnşallah Rabbim yanımızda olur, altın madalyayı nasip eder, bu kariyeri de inşallah bu şekilde taçlandırırız."