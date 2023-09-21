Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Taha Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı. Bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Akgül, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, katıldığı uluslararası turnuvalarda adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanarak Paris Olimpiyatları kotasını kazandı. Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 5-0 mağlup eden Akgül, dünya üçüncüsü olarak yurda döndü.

AKGÜL'DEN OLİMPİYATLARDA ALTIN SÖZÜ

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Akgül'ü Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Spor Kulübü'nün yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları ile vatandaşlar karşıladı.

Kariyerinde 1 Olimpiyat, 3 Dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu olan Akgül, yeni hedefinin Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak olduğunu belirterek, "Çok iyi hazırlandık, gereken her şeyi yaptık ama bronz madalya nasip oldu. Olimpiyat senesi öncesinde kazanılan bu Olimpiyat kotası ve bronz madalyanın önemli olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlardan önce yapılan dünya şampiyonaları her zaman en zor müsabakalardır. Çok zorlu bir Dünya Şampiyonası geçirdiğimizi söyleyebilirim. Gerekli dersleri çıkaracağız, Paris Olimpiyatlarına daha iyi hazırlanacağız. Paris'te altın madalya sözü verelim milletimize. Biraz daha çalışmak gerekiyor demek ki. Bunun bilincinde olan sporcularız. Niye ikinci kez Paris'te altın madalya gelmesin? Bunun için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

ÇAKMAR: "OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANIP ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

2024 Paris Olimpiyatları'nda çok çalışarak Türkiye'de herkesin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirten ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise "Gönül isterdi ki altın madalyalar kazanalım. Son dört yılın en zorlu Dünya Şampiyonasıydı. Takım Kaptanımız Taha Akgül 14 yıldır zirvede. Şimdi biz her şeyi Taha'nın sırtına yüklemişiz, hep Taha şampiyon olsun istiyoruz. Dile kolay 3 Dünya, 10 Avrupa ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu var. Yeni sporcularımıza biraz daha bu yükü yükleyip Taha'yı rahatlatmak istiyoruz. Önümüzde zor bir süreç var. Ekibimizle beraber güzel bir şekilde hazırlanıp ikinci Olimpiyat şampiyonluğunu kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

ASKİ Spor Yönetim Kurulu üyesi Ruhi Bedir de tüm teknik ekibe ve sporculara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sporcu arkadaşlarım ellerinden gelen gayretin hepsini gösterdiler. Bize bu onuru yaşattılar. Burada teşekkür etmek istediğim bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş var. O bütün maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemediler."