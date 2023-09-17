Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Akgül, Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 5-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kg üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor