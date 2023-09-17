Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Akgül, Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 5-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı.