Taha Akgül: 'Bianka'yla bütün turnuvalarda birincilik elde ettim'

"Güreşten sonra bakanlık veya federasyon bünyesinde adımlarım olacak"

"Bianka'yla bütün turnuvalarda birincilik elde ettim"

Taha Akgül'ü ilk günden beri devamlı desteklediğini ifade eden Bianka Cekusz Akgül, "Kalben her zaman ona güç ve enerji veriyorum. İlk Avrupa şampiyonasını beraber kazanmıştık. Ona her anlamda destek olmaya çalışıyorum. Benimle beraber 5'te 5 yaptı ve hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Her zaman kazanacağını söylüyorum. Çocuk sahibi olmayı da düşünüyoruz ama önce planımızı yapmak istiyoruz. Bir şeyler olgunlaştığında sevdiklerimize duyuracağız" ifadelerini kullandı.