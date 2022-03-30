Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu - Haberler

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Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu

Demirören Haber Ajansı - Ercan Ata - Spor
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Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve 9'uncu altın madalyasını Macaristan'da kazandı. 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında 5-2 galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Milli Güreşçi, Macaristan, Taha Akgül, Güreş, Spor, Haberler

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