TAF Yürüyüş Kupası Bursa'da yapıldı
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Kupası'nı kadınlarda Meryem Bekmez, erkeklerde ise Mazlum Demir kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Kupası'nı kadınlarda Meryem Bekmez, erkeklerde ise Mazlum Demir kazandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre TAF Yürüyüş Kupası, Bursa'da gerçekleştirildi.
Kadınlarda 44.11.12'lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran Meryem Bekmez birinci olurken, Ayşe Tekdal ikinci, Evin Demir üçüncü sırayı aldı.
Erkeklerde ise Mazlum Demir 40.20.94'lük derecesiyle birinciliği elde ederken, Selman İlhan ikinci, Abdülselam İmuk ??????? üçüncü oldu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor