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TAF'ın yeni genel sekreteri Yasemin Bakıcı oldu

TAF'ın yeni genel sekreteri Yasemin Bakıcı oldu

Spor Haberleri

Türkiye Atletizm Federasyonu'nda (TAF) genel sekreterlik görevine Yasemin Bakıcı getirildi. Bakıcı, TAF'ın ilk kadın genel sekreteri oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) genel sekreterlik görevine Yasemin Bakıcı getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Genel sekreter Satılmış Atmaca'nın ailevi nedenlerle görevinden ayrılmasıyla boşalan TAF Genel Sekreterliği pozisyonuna, federasyon mali işler koordinatörü Yasemin Bakıcı getirildi. Yasemin Bakıcı, TAF'ın ilk kadın genel sekreteri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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