TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret - Haberler

TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fatih Çintimar, bakanlık merkez binada gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya 81 ilde yapılan Çocuk Atletizmi Şenliği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor