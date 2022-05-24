TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret - Haberler

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TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fatih Çintimar, bakanlık merkez binada gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya 81 ilde yapılan Çocuk Atletizmi Şenliği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Hamza Yerlikaya, Fatih Çintimar, gençlik, Spor, Haberler

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