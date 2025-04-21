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TaeKwonDo Ümitler Kayseri İl Seçmeleri Gerçekleştirildi

TaeKwonDo Ümitler Kayseri İl Seçmeleri Gerçekleştirildi
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Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan adına düzenlenen TaeKwonDo Ümitler U21 Türkiye Şampiyonası Kayseri il seçmeleri, 20 kulüpten 200'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Başarılı olan sporcular, Samsun'daki Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Arzu Tan Sayan-Yavuz Sayan TaeKwonDo ümitler Kayseri il seçmesi gerçekleştirildi.

TaeKwonDo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler U21 Türkiye Şampiyonası Kayseri seçmeleri gerçekleştirildi. Ülkemizi ve Kayseri'yi birçok uluslararası şampiyonada temsil eden, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuş ve Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonları yetiştirmiş Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan adına düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası Kayseri'nin Hacılar ilçesi spor salonunda gerçekleştirildi.

20 kulüpten 200'e akın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen ve 2 gün süren il seçmelerinde başarılı olan sporcular, önümüzdeki ay Samsun'da yapılacak Ümitler U21 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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