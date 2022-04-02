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Taekwondo Şampiyonası altın madalyanın sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Taekwondo Şampiyonası altın madalyanın sahibi oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Kolçak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Ünilig Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Kolçak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Ünilig Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonası'nda 53 kg'da yarışan Hatice Kolçak, çıktığı müsabakalarda rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Teknik ve mücadele yönünden başarılı bir performans sergileyen Kolçak, Türkiye Şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize ve ülkemize sağladığı katkılardan dolayı başarılı öğrencimiz Hatice Kolçak'ı tebrik eder başarılı çalışmaların devamını dileriz" denildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Taekwondo, Türkiye, Spor, Haberler

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