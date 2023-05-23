Taekwondo Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları Denizli'de Yapıldı

Taekwondo Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları 21-23 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. 18 ilden 380 sporcunun katıldığı organizasyon Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Taekwondo Yıldızlar Grup Müsabakaları 21-23 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği 18 ilden 380 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren sporcuların karşılaştığı grup müsabakalarında yarışmaları dereceyle tamamlayan sporcular Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, diğer tüm branşlarda olduğu gibi Taekwondo organizasyonuna da ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bu tür organizasyonların Denizli'de sporun yaygınlaşmasına ve gelişmesine fayda sağladığını dile getiren İlman, kültürel ve doğal güzelliklerin çok daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesine ve kentin ekonomisine katkı sunduğu söyledi. İlman, yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. - DENİZLİ